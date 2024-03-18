💐На «Клерке» прошла конференция, в НК внесут новые поправки, в ПСФЛ можно не указывать ИНН. Топ новостей за неделю

💗 Бухгалтеры получили много полезной информации на конференции «Клерка»
Целый день бухгалтеры изучали все главное об изменениях в налогах, учете и отчетности. Узнали, что делать с воинским учетом, как вести себя во время проверок, где взять ценные кадры и как выплачивать им зарплату.
👆 Варианты амнистии по дроблению от Путина: мнение эксперта
Эксперт так сформулировал принцип амнистии: «Сегодня вы станьте честными, а прежние огрехи мы вам простим».
🕗 У сотрудников на 0,1 ставке предпраздничный день сокращается до нуля
Если сотрудник работает 48 минут в день, то в предпраздничный день на работу ему приходить вообще не надо.
✈ С марта командированным сотрудникам упростили порядок отчета за электронные авиабилеты
С марта 2024 года отчитаться о расходах на приобретение авиабилета можно с помощью электронного посадочного талона вместо бумажного документа.
🙅 Сдавать налоговую отчетность не обязательно должен именно бухгалтер
Уполномоченным представителем компании может быть любой человек – не обязательно бухгалтер.
📄 Нулевые компании избавят от ежеквартальных деклараций
Единую упрощенную декларацию нужно будет сдать один раз после того, как компания стала нулевкой.
💥 В персонифицированных сведениях можно не указывать ИНН сотрудников
В строке 020 ПСФЛ надо указывать ИНН физлица. Но можно и не указывать.
🔥 Готовы новые поправки в НК по налогам
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект с масштабными поправками в НК.
При сдаче 3-НДФЛ физлица смогут указывать не ИНН, а номер записи в ЕФИР. Изменят порядок начисления НДФЛ с процентов по вкладам сроком более 1 года. Упрощенцев наконец-то освободят от налога за изъятую у них землю.
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