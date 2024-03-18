💐На «Клерке» прошла конференция, в НК внесут новые поправки, в ПСФЛ можно не указывать ИНН. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.

💗 Бухгалтеры получили много полезной информации на конференции «Клерка»

Целый день бухгалтеры изучали все главное об изменениях в налогах, учете и отчетности. Узнали, что делать с воинским учетом, как вести себя во время проверок, где взять ценные кадры и как выплачивать им зарплату.

👆 Варианты амнистии по дроблению от Путина: мнение эксперта

Эксперт так сформулировал принцип амнистии: «Сегодня вы станьте честными, а прежние огрехи мы вам простим».

🕗 У сотрудников на 0,1 ставке предпраздничный день сокращается до нуля

Если сотрудник работает 48 минут в день, то в предпраздничный день на работу ему приходить вообще не надо.

✈ С марта командированным сотрудникам упростили порядок отчета за электронные авиабилеты

С марта 2024 года отчитаться о расходах на приобретение авиабилета можно с помощью электронного посадочного талона вместо бумажного документа.

🙅 Сдавать налоговую отчетность не обязательно должен именно бухгалтер

Уполномоченным представителем компании может быть любой человек – не обязательно бухгалтер.

📄 Нулевые компании избавят от ежеквартальных деклараций

Единую упрощенную декларацию нужно будет сдать один раз после того, как компания стала нулевкой.

💥 В персонифицированных сведениях можно не указывать ИНН сотрудников

В строке 020 ПСФЛ надо указывать ИНН физлица. Но можно и не указывать.

🔥 Готовы новые поправки в НК по налогам

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект с масштабными поправками в НК.

При сдаче 3-НДФЛ физлица смогут указывать не ИНН, а номер записи в ЕФИР. Изменят порядок начисления НДФЛ с процентов по вкладам сроком более 1 года. Упрощенцев наконец-то освободят от налога за изъятую у них землю.