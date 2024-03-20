🔥 Последние горячие новости по УСН и взносам

Собрали самые обсуждаемые и важные для бухгалтера новости по УСН, фиксированным взносам ИП и взносам за сотрудников. Кстати, сдать декларацию по УСН организации должны до 25 марта, а ИП до 25 апреля. Времени осталось совсем мало!

Больше всего вопросов у ИП — по уменьшению налога на УСН на фиксированные взносы. Сейчас уменьшить налог на них можно по разному — все зависит от системы налогообложения.

У организаций тоже есть вопросы. Но для них ничего не поменялось — как и ранее уменьшить налог на УСН «доходы» компания может только на уплаченные взносы.

Подборка разъяснений по заполнению декларации по УСН и КУДиР:

Недавно вышла новость о том, что некоторые взносы выведут из состава ЕНП. Как предполагают бухгалтеры — это только начало.

А еще обратите внимание, что злостных нарушителей по уплате налогов даже положительное сальдо ЕНС может не спасти от штрафа.