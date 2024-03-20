🔥 Последние горячие новости по УСН и взносам

Больше всего вопросов у ИП — по уменьшению налога на УСН на фиксированные взносы. Сейчас уменьшить налог на них можно по разному — все зависит от системы налогообложения.
ИП на УСН «доходы» может не платить фиксированные взносы в марте
👔Пошли проблемы с уменьшением налога по УСН на взносы за работников в декларации. Мнение эксперта
У организаций тоже есть вопросы. Но для них ничего не поменялось — как и ранее уменьшить налог на УСН «доходы» компания может только на уплаченные взносы.
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