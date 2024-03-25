Работодатели не включают вакансии в штатное расписание. Опрос

Чтобы компанию не могли обвинить в несдаче отчета в центр занятости (ЦЗН) о вакансиях, кадровики в штатном расписании вакансии вообще не отражают.

Об этом рассказывают наши читатели, обсуждая материал о заполнении штатки на 2-х человек по одной должности.

Некоторые коллеги переделывают штатное расписание после каждого увольнения сотрудника и перед приемом нового.

Разъяснения Роструда про отчет о вакансиях – здесь. Кстати, бланк этого отчета скоро поменяют.

А в каких-то компаниях штатного расписания в принципе нет.

В Трудовом кодексе напрямую не сказано, что штатное расписание – это обязательный документ. Но упоминание этого документа, в частности, есть в ст. 15 ТК. Там сказано, что трудовая функция – это работа по должности в соответствии со штатным расписанием. Аналогично – в ст. 57 ТК.

Роструд ранее в своем сервисе разъяснял, что штатное расписание – это обязательный документ.

При этом необязательно применять именно унифицированную форму штатного расписания Т-3 (письмо Роструда от 23.01.2013 № ПГ/409-6-1). Но, как правило, кадровики используют именно ее.

А у вас есть штатное расписание? Есть в нем вакантные должности? Приглашаем принять участие в опросе.

Включаете ли вы вакансии в штатное расписание? Да. У нас штатное расписание – с полным перечнем должностей, в том числе – вакантных

Нет. У нас в штатном расписании есть только занятые должности

У нас вообще нет штатного расписания

Ранее Роструд дал пояснение о включении двух должностей в одно расписание: если наименование должности и оклад совпадают, в штатном расписании следует указать одну позицию.

Научитесь вести кадровый учет по правилам 2024 года на курсе «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП».

Вы можете купить курс по специальной цене за 7300 рублей вместо 32 890 рублей.

Купить курс

Программа соответствует профстандарту «Специалист по управлению персоналом» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Встречайте Кибер-весну на «Клерке»! Сейчас на все курсы повышения квалификации действует весенняя скидка! Посмотреть каталог.