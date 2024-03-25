Работодатели не включают вакансии в штатное расписание. Опрос

Об этом рассказывают наши читатели, обсуждая материал о заполнении штатки на 2-х человек по одной должности.
Некоторые коллеги переделывают штатное расписание после каждого увольнения сотрудника и перед приемом нового.
Разъяснения Роструда про отчет о вакансиях – здесь. Кстати, бланк этого отчета скоро поменяют.
А в каких-то компаниях штатного расписания в принципе нет.
В Трудовом кодексе напрямую не сказано, что штатное расписание – это обязательный документ. Но упоминание этого документа, в частности, есть в ст. 15 ТК. Там сказано, что трудовая функция – это работа по должности в соответствии со штатным расписанием. Аналогично – в ст. 57 ТК.
Роструд ранее в своем сервисе разъяснял, что штатное расписание – это обязательный документ.
При этом необязательно применять именно унифицированную форму штатного расписания Т-3 (письмо Роструда от 23.01.2013 № ПГ/409-6-1). Но, как правило, кадровики используют именно ее.
А у вас есть штатное расписание? Есть в нем вакантные должности? Приглашаем принять участие в опросе.
Ранее Роструд дал пояснение о включении двух должностей в одно расписание: если наименование должности и оклад совпадают, в штатном расписании следует указать одну позицию.
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Комментарии1
Принимаю сотрудника - вношу должность в штатку. Увольняю - убираю из штатки. Никаких вакансий. Геморрой с ЦЗН мне не нужен, проблем и без того хватает