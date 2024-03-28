Сотрудник вправе взять накопленный за прошлые годы дополнительный отпуск

Дополнительные отпуска за прошлые годы не сгорают. Сотрудник, у которого накопились дни, может уйти в дополнительный отпуск и взять сразу все дни.

По ст. 119 ТК сотрудникам с ненормированным рабочим днем работодатели дают ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.

Его продолжительность определяет коллективный договор или правила внутреннего трудового распорядка. Дополнительный отпуск не может быть меньше 3-х календарных дней.

Если работник не брал дополнительный отпуск в предыдущих периодах, он имеет право использовать эти дни, когда ему будет нужно. Об этом сказано на сайте Онлайнинспекция.рф.

Например, с 2021 по 2024 год у сотрудника накопилось 9 дней дополнительного отпуска — по 3 дня за каждый год. Это значит, что он имеет право отдыхать от работы сразу 9 дней.