💌 Меняют бухотчетность, формы для оплаты больничных и правила уплаты НДФЛ за иностранцев. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.

⚡ Срочное разъяснение ФНС: как заполнить уведомление о переходе на УСН

До 31 марта ювелиры, работающие с серебром, должны сдать форму 26.2-1, если хотят перейти на УСН с 1 января 2024 года. В этой форме надо указывать код налогоплательщика 4, но можно и 3.

📃 Что изменится в заполнении баланса по новому ФСБУ 4/2023: обзор поправок от Минфина

Недавно утвердили новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность». Меняют бланки бухотчетов и правила их заполнения. Минфин сделал обзор основных поправок.

💊 Будут новые бланки для выплаты больничных

Сведения о сотрудниках для оплаты больничных надо будет подавать на новом бланке. Еще будет специальная форма заявления о замене лет для расчета больничного.

🔎 Теперь любой желающий может узнать налоговый режим ИП

В «Прозрачном бизнесе» появилась информация о применении предпринимателями упрощенки. Раньше такие данные были только по организациям.

👆 После смерти ИП с его ЕНС не будут списывать фиксированные взносы, а отдадут наследникам

Если бизнесмен умер до того, как наступил срок уплаты фиксированных взносов, которые он оплатил заранее, сумму взносов (за период с начала года до дня смерти) списывать с ЕНС не будут. Они останутся на ЕНС и достанутся наследникам.

👷 Работодатели будут сами платить НДФЛ при трудоустройстве иностранных работников

Поменяют правила по НДФЛ иностранцев. Фиксированный авансовый платеж по патенту будут по-прежнему платить сами работники, а фиксированный платеж по разрешению на работу – налоговые агенты.