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Декларация по налогу на прибыль

❗ В декларации по налогу на прибыль можно учитывать прошлый убыток, только если он был отражен в декларациях

Чтобы в строке 110 листа 02 декларации по налогу на прибыль отразить убыток прошлых лет, уменьшающий налоговую базу, одной только первички недостаточно. Нужно, чтобы в декларациях прошлых лет этот убыток был отражен.

Такое решение принял арбитражный суд в деле № А40-71776/2023.

Компания сдала декларацию по налогу на прибыль за 2021 год, где в строке 110 листа 02 был отражен убыток прошлых лет в размере 16 млн рублей.

Также убыток был отражен в приложении № 4 к листу 02, но только в строке 150, а в строках 040 – 130 – пусто.

То есть, за какой это год убыток – неизвестно.

Более того, в декларациях за прошлые годы никакого убытка не было, там была прибыль.

В ответ на требование ИФНС по поводу неизвестно откуда взявшегося убытка компания представила акты выполненных работ и другие документы, подтверждающие расходы в 2016 году.

Мало того, что компания не указывала этот убыток в декларации за 2016 год, которая вообще сдана с прибылью, так и в декларации за 2021 год этот убыток учтен в размере 87% от налоговой базы, хотя по НК есть ограничение – 50%.

Компания пыталась оспорить решение ИФНС о доначислении налога на прибыль, но проиграла суды.

Для учета прошлых убытков надо отражать их в прошлой декларации.

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