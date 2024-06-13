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Имущественный вычет

Налоговым нерезидентам не положен имущественный вычет по НДФЛ

Если россиянин работает в РФ в российской компании, платит НДФЛ, но не является налоговым резидентом России, он не может получить имущественный налоговый вычет.

Об этом сообщает Минфин в письме от 18.03.2024 № 03-04-05/23827.

Ведомство рассмотрело ситуацию: человек несколько лет жил и работал в Германии. В октябре 2023 года он вернулся в Россию, купил квартиру в Москве и устроился на работу. Человек хотел бы оформить имущественный вычет за покупку этой квартиры.

Но нет — вычет не положен, поясняет Минфин.

Имущественный вычет можно получить по доходам, которые относятся к основной налоговой базе и облагаются по ставке 13% и 15%.

К доходам физлиц-нерезидентов, к которым применяется ставка 30%, имущественные вычеты по НДФЛ не применяются.

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