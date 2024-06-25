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УК РФ

👓 Статью 238 УК предложили отнести к предпринимательской: отвечать должен не только гендир

Член генсовета «Деловой России» Екатерина Авдеева предложила сделать ст. 238 Уголовного кодекса предпринимательской.

Статья 238 УК предусматривает уголовную ответственность за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Член генсовета «Деловой России», руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов, первый вице-президент Союза Интернет-Торговли Екатерина Авдеева обратила читателей «Клерка» на необходимость разъяснить рамки ответственности предпринимателей по ст. 238 УК, а также отнести ее к числу предпринимательских.

«Во-первых, бизнес жалуется на то, что ст. 238 УК не признается предпринимательской, а следовательно, предприниматели не могут обращаться за защитой своих прав к уполномоченному. Второе, не всегда понятен субъект ответственности — когда за причиненный вред отвечает гендиректор, а когда лицо, в чьи должностные обязанности входило непосредственное выполнение услуг. Практика больше склоняется к тому, что если есть должностное лицо, то отвечает все-таки именно оно», — сказала Авдеева.

Последнее время участилось число происшествий, по следам которых возбуждаются уголовные дела именно по 238-й статье. По мнению Авдеевой, Пленум Верховного суда мог бы разъяснить предпринимателям рамки их ответственности. Это может повлиять на правоприменительную практику с тем, чтобы к наказанию привлекались непосредственные правонарушители, а не исключительно руководители таких компаний.

«Мы видим приговоры, когда генеральный директор привлекается через объективное вменение, когда он в силу своих профессиональных навыков не мог проконтролировать качество выполнения услуг. В его обязанность входило только взять надлежащего сотрудника, но если компетенции подтверждены дипломом и опытом работы, то говорить о том, что нанят ненадлежащий не приходится. Дальше имеет значение уже халатное отношение работника, ведь тотальную слежку за работником установить часто не представляется возможным», — пояснила Авдеева.

Уголовные дела по ст. 238 УК возбуждаются:

  • при выявлении нарушений при производстве, хранении или перевозке в целях сбыта товаров и продукции;

  • выполнении работ и услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей;

  • за неправомерную выдачу или использование официальных документов по соответствию таких товаров, услуг требованиям безопасности.

В числе последних громких примеров происшествий, по итогам которых были возбуждены дела по указанной статье, можно назвать массовое отравление салатами со 150 пострадавшими в Москве, Казани и Нижнем Новгороде, а также столкновение трамваев в Кемерово с 146 пострадавшими. По этим инцидентам были возбуждены уголовные дела как раз по 238 статье, а в качестве ответственных названы руководители.

«Как эксперты, которые общаются с предпринимателями и уполномоченными по защите их прав, мы понимаем, что защитить жизнь потребителей это важно, угроза жизни и здоровью это серьезно – это самые охраняемые ценности. При этом предприниматели зачастую не понимают, как определить, где они сделали все необходимое, а где нет. Это в том числе следствие недостаточной правовой грамотности, которую требуется повышать.

Тем не менее проработать вопрос более четко в Пленуме, где бы дали разъяснение — кто субъект ответственности, когда и что они должны делать — было бы полезно и сняло бы существующие сейчас дисбалансы», — добавила Авдеева.

По словам эксперта, чаще всего гендиры – это управленцы, которые не имеют специальных, специфических, технических и технологических знаний, чтобы оценить качество и достаточность действий специалистов. В качестве примеров, вызывающих недоумение — когда по 238-й статье к ответственности привлекаются генеральные директоры, а не сотрудники, совершившие нарушение, — можно назвать сферу строительства и медицинские учреждения.

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👓 Статью 238 УК предложили отнести к предпринимательской: отвечать должен не только гендир

Член генсовета «Деловой России» Екатерина Авдеева предложила сделать ст. 238 Уголовного кодекса предпринимательской.

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