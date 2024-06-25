👓 Статью 238 УК предложили отнести к предпринимательской: отвечать должен не только гендир

Статья 238 УК предусматривает уголовную ответственность за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Член генсовета «Деловой России», руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов, первый вице-президент Союза Интернет-Торговли Екатерина Авдеева обратила читателей «Клерка» на необходимость разъяснить рамки ответственности предпринимателей по ст. 238 УК, а также отнести ее к числу предпринимательских.

«Во-первых, бизнес жалуется на то, что ст. 238 УК не признается предпринимательской, а следовательно, предприниматели не могут обращаться за защитой своих прав к уполномоченному. Второе, не всегда понятен субъект ответственности — когда за причиненный вред отвечает гендиректор, а когда лицо, в чьи должностные обязанности входило непосредственное выполнение услуг. Практика больше склоняется к тому, что если есть должностное лицо, то отвечает все-таки именно оно», — сказала Авдеева.

Последнее время участилось число происшествий, по следам которых возбуждаются уголовные дела именно по 238-й статье. По мнению Авдеевой, Пленум Верховного суда мог бы разъяснить предпринимателям рамки их ответственности. Это может повлиять на правоприменительную практику с тем, чтобы к наказанию привлекались непосредственные правонарушители, а не исключительно руководители таких компаний.

«Мы видим приговоры, когда генеральный директор привлекается через объективное вменение, когда он в силу своих профессиональных навыков не мог проконтролировать качество выполнения услуг. В его обязанность входило только взять надлежащего сотрудника, но если компетенции подтверждены дипломом и опытом работы, то говорить о том, что нанят ненадлежащий не приходится. Дальше имеет значение уже халатное отношение работника, ведь тотальную слежку за работником установить часто не представляется возможным», — пояснила Авдеева.

Уголовные дела по ст. 238 УК возбуждаются:

при выявлении нарушений при производстве, хранении или перевозке в целях сбыта товаров и продукции;

выполнении работ и услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей;

за неправомерную выдачу или использование официальных документов по соответствию таких товаров, услуг требованиям безопасности.

В числе последних громких примеров происшествий, по итогам которых были возбуждены дела по указанной статье, можно назвать массовое отравление салатами со 150 пострадавшими в Москве, Казани и Нижнем Новгороде, а также столкновение трамваев в Кемерово с 146 пострадавшими. По этим инцидентам были возбуждены уголовные дела как раз по 238 статье, а в качестве ответственных названы руководители.

«Как эксперты, которые общаются с предпринимателями и уполномоченными по защите их прав, мы понимаем, что защитить жизнь потребителей это важно, угроза жизни и здоровью это серьезно – это самые охраняемые ценности. При этом предприниматели зачастую не понимают, как определить, где они сделали все необходимое, а где нет. Это в том числе следствие недостаточной правовой грамотности, которую требуется повышать. Тем не менее проработать вопрос более четко в Пленуме, где бы дали разъяснение — кто субъект ответственности, когда и что они должны делать — было бы полезно и сняло бы существующие сейчас дисбалансы», — добавила Авдеева.

По словам эксперта, чаще всего гендиры – это управленцы, которые не имеют специальных, специфических, технических и технологических знаний, чтобы оценить качество и достаточность действий специалистов. В качестве примеров, вызывающих недоумение — когда по 238-й статье к ответственности привлекаются генеральные директоры, а не сотрудники, совершившие нарушение, — можно назвать сферу строительства и медицинские учреждения.