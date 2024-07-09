Госдума ужесточит контроль за соблюдением трудового законодательства

Чтобы лучше защитить трудовые права работников, депутаты предложат поправки в ТК. Они усилят госконтроль за соблюдением работодателями законодательства.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо повышать уровень защиты трудовых прав. Для этого депутаты рассмотрят законопроект о совершенствовании госконтроля за соблюдением трудового законодательства.

В список поправок вошли следующие идеи:

установить государственный надзор за соблюдением работодателем обязательств перед работниками по трудовым соглашениям;

предоставить инвалидам ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 30 календарных дней;

создать региональные межведомственные комиссии для противодействия формированию просроченной задолженности по зарплате;

с согласия работника осуществлять временный перевод на другую работу при приостановке производства или наличии потребности на другом предприятии.

В процессе временного перевода на другую работу первоначальный трудовой договор не будет расторгнут, он приостановит свое действие.

Ранее мы писали, что временный перевод к другому работодателю урегулируют более детально.