Госдума ужесточит контроль за соблюдением трудового законодательства

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо повышать уровень защиты трудовых прав. Для этого депутаты рассмотрят законопроект о совершенствовании госконтроля за соблюдением трудового законодательства.
В список поправок вошли следующие идеи:
установить государственный надзор за соблюдением работодателем обязательств перед работниками по трудовым соглашениям;
предоставить инвалидам ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 30 календарных дней;
создать региональные межведомственные комиссии для противодействия формированию просроченной задолженности по зарплате;
с согласия работника осуществлять временный перевод на другую работу при приостановке производства или наличии потребности на другом предприятии.
В процессе временного перевода на другую работу первоначальный трудовой договор не будет расторгнут, он приостановит свое действие.
Ранее мы писали, что временный перевод к другому работодателю урегулируют более детально.
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