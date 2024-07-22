ЕФС-1 придется сдавать по новым срокам

Минтруд подготовил проект, по которому изменятся сроки сдачи подраздела 1.1 формы ЕФС-1.
Сейчас министерство ждет эту информацию от компаний не позднее 25 числа месяца, следующего за кадровым изменением. Например — через месяц после перехода на электронную трудовую, после присвоения сотруднику квалификации, перевода в офис.
Подраздел сдают на следующий день после приема сотрудника на работу или при его увольнении, а также в некоторых других случаях.
Теперь ЕФС-1 придется сдавать на следующий день, если в компании произошел перевод сотрудника на:
неполный рабочий день;
дистанционную, удаленную работу.
Работодатели обязаны подать эту информацию не позднее одного рабочего дня после издания приказа.
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