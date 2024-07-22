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Трудовые отношения

ЕФС-1 придется сдавать по новым срокам

Работодателей обяжут сдавать подраздел 1.1 на следующий день, если сотрудника перевели на удаленку или на неполную занятость.

Минтруд подготовил проект, по которому изменятся сроки сдачи подраздела 1.1 формы ЕФС-1.

Сейчас министерство ждет эту информацию от компаний не позднее 25 числа месяца, следующего за кадровым изменением. Например — через месяц после перехода на электронную трудовую, после присвоения сотруднику квалификации, перевода в офис.

Подраздел сдают на следующий день после приема сотрудника на работу или при его увольнении, а также в некоторых других случаях.

Теперь ЕФС-1 придется сдавать на следующий день, если в компании произошел перевод сотрудника на:

  • неполный рабочий день;

  • дистанционную, удаленную работу.

Работодатели обязаны подать эту информацию не позднее одного рабочего дня после издания приказа.

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