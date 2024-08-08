44% компаний выгоняют сотрудников в отпуск

Работодатели требуют у сотрудников использовать все положенное время отпуска в течение года.

Руководство в 44% организаций требует от сотрудников отгулять положенные дни отпуска в году. Чаще всего об этом просят работников транспортной отрасли (89%), в сфере строительства (75%) и торговле (60%).

«Следование законодательству и соблюдение баланса рабочей и личной жизни стали самыми распространенными причинами таких решений — за них проголосовало по 47% респондентов. На втором месте по популярности находится предупреждение выгорания сотрудников (42%)», — сказано в исследовании сервиса «Работа.ру».

Если сотрудники уйдут в отпуск, работодателям будет не нужно потом платить отпускные при их увольнении.

56% компаний не настаивают на том, чтобы сотрудники обязательно уходили в отпуск. Из них 58% считают, что это личный выбор работников.

25% руководителей наоборот не хотят отпускать специалистов из-за нехватки кадров, а 21% сообщили, что на предприятии слишком много срочных задач.

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