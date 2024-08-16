🌼 Будет новая форма РСВ и новые коды для 6-НДФЛ. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

💥 Для ИП на УСН на 2 года продлили налоговые каникулы

Нормы НК про ставки по УСН и ПСН 0% (налоговые каникулы) должны были прекратить действие 01.01.2025. Но их продлили еще на 2 года – до 01.01.2027.

❗ Будет новая форма РСВ

Меняют раздел 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах». Там надо будет выделять выплаты по договорам ГПХ.

👥 В разных торговых точках на одном рынке ИП может применять УСН и ПСН

Совмещать УСН и ПСН по одной деятельности в одном городе можно.

🏦 Застройщик-упрощенец сначала учитывает расходы на стройку по ДДУ, потом корректирует их

Организация-застройщик, которая строит многоквартирные дома по договорам ДДУ и купли-продажи, в течение срока строительства дома учитывает расходы в общем порядке – по оплате. После сдачи дома в эксплуатацию ранее учтенные расходы подлежат корректировке.

🔑 УКЭП для сотрудника не облагается НДФЛ и взносами

Если для работы сотруднику необходима электронная подпись и ее оформление оплачивает работодатель, то натурального дохода, облагаемого НДФЛ, не возникает.

🚩 У вычета за нормы ГТО будет код 106

В справках к 6-НДФЛ надо будет указывать новые коды доходов и вычетов.