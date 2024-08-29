Работодатель не может запретить бывшему сотруднику работать на конкурента

В трудовом договоре не может быть условий, которые запрещают работникам после увольнения устраиваться на работу к конкурентам.

Работодатели не имеют права включать в трудовой договор условия, что сотрудник не имеет права устроиться на работу в компанию конкурента после увольнения. Также за эти действия экс-работник не должен платить штраф.

Роструд напомнил, что ч. 1 ст. 3 ТК дает жителям страны равные возможности для реализации своих трудовых прав.

«Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника», — сказано на сайте Онлайнинспекция.рф.

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