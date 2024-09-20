✨ Новые регномера в СФР, новые книги продаж, новые риски по ККТ. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

🔢 СФР присвоит работодателям новые регномера

Вводится новый регистрационный номер страхователя в СФР, который необходимо указывать в отчетности, представляемой в Соцфонд, с 1 ноября 2024 года.

📔 Будут новые формы книг покупок и продаж

С 2025 года будут новые ставки НДС для упрощенцев. Это учтут в новых книгах продаж и покупок.

📲 Налоговая проверка идет по следам соцсетей

ФНС промониторила страницу салона в ВК и выяснила, что у них работают 5 парикмахеров и 2 администратора. А отчетности по сотрудникам нет.

🔔 Низкая выручка будет для ФНС сигналом о нарушении с ККТ

Отклонение выручки на один рубль ФОТ от базового значения и отклонение доли наличной выручки от базового значения станет риском для организаций и ИП в общепите.

🚀 Готовы правила для федерального инвестиционного вычета

Озвучили виды деятельности, при ведении которых компании могут претендовать на федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ) с 2025 года.

🙅 Минфин отверг идею уплаты НДФЛ по месту прописки сотрудников

Минфину предложили распределять НДФЛ по ОКТМО работников. Но это нецелесообразно, ответил он.