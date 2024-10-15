Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект, дополняющий налоговую реформу-2025 и нормы об УСН

Рассмотрение законопроекта № 727330-8, дополняющего налоговую реформу-2025, должно пройти 17 октября. Рекомендуемый срок представления поправок — 20.10.2024.
В части УСН он предусматривает следующие коррективы и новшества:
Бизнес на УСН, который освобожден от НДС, все-таки освободят от выставления счетов-фактур.
При переезде в новый регион (налоговая миграция) бизнес будет платить налог по ставке УСН прежнего места регистрации три года.
Коэффициент-дефлятор по УСН на 2025 год будет компромиссный — 1 (единица). Ранее установленные коэффициенты-дефляторы с 1 января 2025 года не применяются.
Чтобы вернуться на УСН, не нужно будет применять ОСНО целый год.
Также законопроект предусматривает поправки в НК с 2025 года по страховым взносам, налогу на имущество компаний, налогу на прибыль, госпошлине, акцизам, АУСН.
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