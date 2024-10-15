Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект, дополняющий налоговую реформу-2025 и нормы об УСН

14 октября ответственный комитет ГД по бюджету и налогам принял решение представить законопроект в Совет Госдумы и предложил одобрить его в первом чтении.

Рассмотрение законопроекта № 727330-8, дополняющего налоговую реформу-2025, должно пройти 17 октября. Рекомендуемый срок представления поправок — 20.10.2024.

В части УСН он предусматривает следующие коррективы и новшества:

Также законопроект предусматривает поправки в НК с 2025 года по страховым взносам, налогу на имущество компаний, налогу на прибыль, госпошлине, акцизам, АУСН.

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