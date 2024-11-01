Если сотрудник отказывается от индексации зарплаты, ее можно провести принудительно

Роструд разобрал такую ситуацию: сотруднику повысили оклад на 1%. Но он отказывается подписывать допник, чтобы не терять льготы как малоимущий в связи с увеличением дохода.
В таком случае следует применить процедуру, установленную статьей 74 ТК, отвечает Роструд.
Если по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя (кроме изменения трудовой функции работника).
О предстоящих изменениях работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за 2 месяца.
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Комментарии3
Блин...
А я до того как дошёл до этого предложения так и стал представлять министра какого-нить, или депутата, из Правительства.... может даже и самого Путю....
Ему зарплату повышают, а он категоричное - НЕТ !
НЕТ, я не возьму так мало. Я и с постели не встану за такие деньги. 100% или больше, тогда поговорим. Я на откатах больше зарабатываю!
в общем-то понять сотрудника можно, повысят (допустим на 500-700 р.), а льготы потеряет на 3000 р. Вот если бы индексация была бы на реальный % инфляции (не тот, который выдается статистикой), то и сотрудник бы не отказался. Повышение на 1% полная профанация