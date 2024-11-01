Если сотрудник отказывается от индексации зарплаты, ее можно провести принудительно

При изменении оклада необходимо составить дополнительное соглашение к трудовому договору. Но что делать, если сотрудник отказывается подписывать его?

Роструд разобрал такую ситуацию: сотруднику повысили оклад на 1%. Но он отказывается подписывать допник, чтобы не терять льготы как малоимущий в связи с увеличением дохода.

В таком случае следует применить процедуру, установленную статьей 74 ТК, отвечает Роструд.

Если по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя (кроме изменения трудовой функции работника).

О предстоящих изменениях работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за 2 месяца.