💥 При нулевой отчетности обяжут платить взносы, пункт выдачи КЭП можно выбрать в сервисе ФНС, новое во взыскании налоговых долгов и др. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

📍 ФНС запустила новый сервис по выбору пункта выдачи электронной подписи

Выбрать пункт выдачи квалифицированной электронной подписи (КЭП) теперь поможет новый сервис ФНС России.

👔 Компании с нулевой отчетностью обяжут платить страховые взносы

Чтобы в ЕГРЮЛ было меньше недействующих организаций, власти обяжут платить страховые взносы, даже если у бизнеса нет сотрудников, кроме директора.

➕ В 1С надо обновить регистрационный номер в СФР

С 1 ноября 2024 года отчеты в СФР надо сдавать с новым регистрационным номером.

📄 Со 2 января 2025 года будет новая декларация по УСН

В новую декларацию по упрощенке добавили раздел, где предприниматели из новых регионов смогут указать сумму расходов на покупку ККТ, чтобы уменьшить налог.

❗ ФНС внесла изменения в порядок взыскания налоговой задолженности

Информацию об отрицательном сальдо ЕНС будут обновлять каждые сутки, а также налоговики смогут списывать цифровые рубли в счет погашения долга.

💧 Будет новая форма декларации по водному налогу

На титульном листе декларации по водному налогу физлица могут указывать номер ЕРН вместо ИНН.

👀 Упрощенцы не всегда смогут платить НДС по сниженным ставкам

Применять ставку НДС 5% без права на вычет сможет бизнес на УСН с доходами от 60 до 250 млн рублей, ставку 7% – с доходами от 250 до 450 млн.

📌 Официально вышел документ о предельной базе по страховым взносам с 2025 года

2 ноября на федеральном портале опубликовано постановление Правительства РФ от 31.10.2024 № 1457, утвердившее единую предельную величину базы для исчисления страховых взносов с 1 января 2025 года.

💸 При торговле через маркетплейс доход на УСН учитывают датой поступления денег на счет

При УСН кассовый метод учета доходов, уточнил Минфин.