Wildberries построит сотрудникам общежития

Чтобы работники складов тратили меньше средств на аренду жилья возле логистических центров, маркетплейс будет строить общежития.

Объединенная компания Wildberries и Russ собираются построить общежития для своих сотрудников, чтобы оптимизировать их расходы на съем жилья в населенных пунктах вокруг складов. Также это позволит им экономить время на дорогу.

Кроме того, в компании пересмотрят процесс адаптации новых сотрудников на складах.

«Для новичков пересмотрели категории, за которые может наступить ответственность – в течение первого месяца с начала сотрудничества за них не будут поступать отрицательные начисления», — сказано в телеграм-канале пресс-службы Wildberries.

Также для сотрудников запустили канал обратной связи в приложении WB Job для обращений с пожеланиями, что можно улучшить в работе компании.

Недавно мы писали, что Wildberries открыл свою сеть АЗС, чтобы водители могли заправляться сразу в логистических центрах и быстрее доставлять заказы.