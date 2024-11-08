Чтобы увеличить оклад, нужно заключить дополнительное соглашение к трудовому договору

Индексация оклада — это изменение ключевых параметров трудового договора. Поэтому работодатели, которые хотят поднять зарплату, должны заключить дополнительное соглашение с каждым сотрудником.

Роструд объяснил, что работодатель обязан заключать с сотрудниками дополнительные соглашения к трудовым договорам, если собирается повысить размер их оклада.

Это нужно сделать потому, что меняются ключевые условия сотрудничества. В трудовом договоре нужно указывать размер заплаты, тарифной ставки или оклада, а также дополнительные выплаты, надбавки и доплаты. Об этом сказано на сайте Онлайнинспекции.рф.

Согласно ст. 72 ТК, изменить условия трудового договора можно только после согласования сторон, которое оформляется в письменной форме.