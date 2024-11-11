Кабмин хочет сократить 10% чиновников

На государственной службе будут работать только высокооплачиваемые специалисты и молодые чиновники. Власти сократят около 400 тысяч человек.

Правительство до 1 июля 2025 года планирует сократить на 10% штатные места для госслужащих, могут уволить порядка 400 тыс. человек. Их зарплаты направят на повышение оплаты труда других чиновников.

В 2019 году кабмин уже сократил на 10% центральные аппараты министерств и ведомств. Тогда сэкономленные средства отправили в фонды для повышения выплат более эффективным сотрудникам. В то же время изменилась система оплаты труда чиновников: оклады, которые составляют 40% выплат, повысили, а премии (60%) сократили.

Теперь сокращение коснется госслужащих территориальных органов федеральных ведомств. Об этом пишет «Коммерсант».

Расчетный уровень зарплаты гражданских служащих территориальных органов составляет 60,3 тыс. рублей. В 2021-2022 годах этот показатель был на уровне 48,9 тыс. При этом работники центральных аппаратов зарабатывают в среднем 140,7 тыс. рублей. Ожидается, что средний уровень оплаты труда чиновников территориальных органов после оптимизации вырастет на 13%, до 71 тыс. рублей.

Изменения приведут к тому, что на госслужбе останутся только высокооплачиваемые профессионалы, а также будут созданы условия для привлечения молодых кадров.