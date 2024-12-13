🍒 Одиозные разъяснения ФНС, новая справка о сальдо ЕНС и послабление по штрафу за ККТ при УСН. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

😱 ФНС утверждает, что можно утратить право на ПСН по патентам, которые давно закончились

В марте 2025 года у ИП закончился патент, с апреля по декабрь она работает на УСН и в декабре доход превысил 60 млн рублей. Давно забытый и закрытый патент надо будет пересчитать на УСН, заявляет ФНС.

👪 Теперь квартиру можно продать без НДФЛ, даже после недавнего выделения долей детям

С 01.01.2024 (задним числом) заработала долгожданная поправка в НК, по которой срок владения жильем, приобретенным за маткапитал, для детей считают от той же даты, что и для родителей.

❓ ФНС утверждает, что при выплате денег физлицам за проданные товары агент должен выбить чек ККТ с признаком «расход»

ФНС предлагает делать не доходный чек на вознаграждение, которое получил агент, а расходный на деньги, которые получил принципал от агента.

🏭 Помещение, которое кто-то когда-то использовал в бизнесе, нельзя продать без НДФЛ

Если продать землю и нежилую недвижимость на ней, которые использовали в бизнесе, то облагаемый доход будет, даже если после покупки прошло уже более 5 лет.

👶👵 Маме не оплатят больничный по уходу за больным ребенком, если с ним сидит бабушка

Если кто-то из семьи сидит с ребенком дома (находится в отпуске, без содержания, в декрете), то больничный на такого ребенка не дают ни этому члену семьи, ни другому.

🙏 ФНС обещает в 1 квартале 2025 года не штрафовать упрощенцев за неправильный НДС в чеках ККТ

Если из-за отсутствия обновления ККТ бизнес будет выбивать чеки без новых ставок, это будет учитываться как отсутствие его вины, и штрафа не будет, если такое обновление будет произведено в разумный срок.

📄 С 1 января 2025 — новая форма справки о сальдо ЕНС

В новой форме справки добавили пункты, расширяющие сведения по начисленным пеням при уплате налогов.

✅ Ввели новое уведомление для ИП на ПСН

Теперь ИП на УСН и ПСН из новых регионов могут уменьшить свой налог на расходы по покупке ККТ. ИП на ПСН для этого должны сдать уведомление. Его форму утвердили.