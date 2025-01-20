💬 Ущерб от преступлений и штрафы в УК и КоАП предложено снова привязать к МРОТ

Минюст подготовил текст поправок в Уголовный Кодекс, которые повышают размер штрафных санкций за преступления, что является последствием инфляции и ранее принятого повышения сумм порогового ущерба по экономическим статьям. Но по мнению бизнеса, это паллиативные меры, и ситуацию с исчислением ущерба и штрафных санкций надо менять принципиально.

Про законопроект Минюста мы сообщали здесь.

Однако такой реактивный подход к изменениям сумм ущерба и штрафов приводит к избирательному изменению законодательства — когда по одним статьям они повышаются, а по другим остаются теми же, что и 20 лет назад.

Выборочное повышение сумм ущерба приводит к тому, что одни составы идут в экономическом тренде, а другие искусственно криминализируются. Так считает член Генерального совета и руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике «Деловой России» Екатерина Авдеева. Вот ее комментарий для «Клерка»:

«Это следствие перехода к фиксированным в абсолютных величинах (т. е. установление непосредственно в Кодексах конкретных сумм ущерба и штрафов), что помимо прочего вынуждает из-за инфляции сравнительно часто вносить поправки в УК, проделывая в принципе излишнюю работу. Представляется намного более разумным вернуться к существовавшем до 2003 года условным единицам для исчисления сумм ущерба и штрафов, снова привязав их к МРОТ.

Возьмем ст. 159 УК, прозванную среди предпринимателей “резиновой”. Порог ущерба по ней был повышен по частям 5-7, которые довольно редко инкриминируют, тогда как по наиболее часто применяемым частям 3 и 4 пороговый ущерб не повышался уже 21 год (!!!) с 2003 года. К примеру, сумма особо крупного ущерба по ч. 4 ст. 159 УК составляет на данный момент смешную по нынешним временам в 1 млн рублей. При том в 2003 году 1 млн составлял 416 МРОТ, то сейчас только 44 МРОТ. Это искусственное повышение общественной опасности того или иного деяния без соответствующей аргументации. И, что касается ч. 3 и ч. 4 ст. 159, то оно затрагивает далеко не только предпринимателей, но максимально широкий круг граждан.

После последних поправок в УК крупный и особо крупный ущерб между ст. 198 и 199 УК (налоговые составы) отличаются более чем в 6 раз, что по своей сути предполагает, что степень общественной опасности при криминальной неуплате налогов в случае ведении бизнеса путем оформления ИП в более чем 6 раз выше? Это еще один яркий пример избирательного повышения сумм крупного и особо крупного ущерба, когда для ст. 199 УК он повышался дважды за последние 6 лет, а для ст. 198 этого не происходило!

В странах СНГ только Россия и Азербайджан используют абсолютные величины при определении размера штрафов и порога ущерба. Остальные используют относительные величины, причем по всем составам.

Это позволяет динамично и вовремя менять суммы крупного и особо крупного ущерба. Причем не выборочно, а сразу по всем статьям УК. При этом сейчас у нас среди стран СНГ МРОТ один из самых высоких, а пороговые ущербы по мошенничеству, наоборот, самые низкие. И если брать относительные величины, то у нас самый низкий порог суммы крупного ущерба, определяющий тяжесть данного деяния (мошенничества)».

Поэтому Екатерина Авдеева считает правильным вернуться к существовавшему до 2003 года обозначению пороговых значений крупного и особо крупного ущерба, а также штрафных санкций в УК не в абсолютном исчислении, а условных значениях. Например, введя понятие базовая величина. Это: