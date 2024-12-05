🌱 Стало больше регионов с АУСН, бизнесу уменьшат количество отчетов, в НК внесут новые поправки. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

⚡ Минфин объявил о новых грядущих поправках в НК

Для устранения проблемных вопросов налогового законодательства и его совершенствования в НК внесут очередную порцию поправок.

🔁 Налоговая имеет право требовать документы у всех контрагентов в цепочке. Но есть условие

Инспекторы могут запросить документы у компаний, которые напрямую не сотрудничают с проверяемым. Но для этого им нужно указать цепочку взаимодействия.

🚻 В Трудовом кодексе расширят право на дополнительный отпуск

Родственники раненых бойцов СВО смогут получить право на дополнительный отпуск.

💥 Бизнес из 58 регионов уже может применять АУСН. Еще шесть регионов с 1 февраля и один с 1 марта

На конец 2024 года применять АУСН можно было только в 4 регионах. С 2025 года их перечень значительно расширился, поскольку эксперимент распространен на всю страну.

👍 Бизнес будет сдавать в два раза меньше отчетов

Росстат до 2030 года будет бороться с бюрократической системой и в два раза снизит отчетную нагрузку на предпринимателей.

🙅 Наследнику не дадут справку об уплате налогов/задолженности наследодателя

Информация об исполнении обязанности по уплате содержит налоговую тайну. А она не подлежит разглашению.

😚 Сотрудники завода получили по 5 млн рублей из-за ошибки бухгалтера

Бухгалтер забыла удалить лишние нули перед переводом зарплаты. В итоге заводчане вместо 50 тысяч заработали под Новый год по 5 млн рублей.