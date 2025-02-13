Мошенникам будет сложнее отобрать квартиру: операции с недвижимостью проверят по биометрии

В феврале 2025 года пройдет первое чтение правительственного законопроекта, по которому сделки с недвижимостью начнут регистрировать с использованием биометрии.

Документ уже получил поддержку от Счетной палаты и правового управления нижней палаты парламента. Его разработали по инициативе Росреестра, пишут «Известия».

Согласно проекту, в ст. 36 закона «О государственной регистрации недвижимости» появится положение об использовании Единой биометрической системы (ЕБС) для подачи документов на регистрацию недвижимости в электронном виде.

«Это усилит безопасность сделок, проводимых в режиме онлайн, и обеспечит дополнительную защиту имущественных прав граждан», — сказали в Росреестре.

Сделки с недвижимостью можно проводить онлайн с 2022 года на портале Госуслуги, документы заверяют электронной подписью без посещения нотариуса. Упрощенной процедурой начали пользоваться мошенники, которые получают доступ к цифровой подписи и переписывают квартиры жертв. Эту лазейку пытались устранить, обязать собственников лично давать разрешение на госрегистрацию.

«Фактически в процесс добавляются две итерации: сначала необходимо лично явиться и сдать биометрию (что это будет, пока неясно: отпечатки пальцев, фотоснимок лица и т.п.), а потом уже авторизоваться онлайн, чтобы заключить соглашение», — объяснил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Если законопроект примут, он начнет действовать с 1 июля 2026 года.