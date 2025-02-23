Только 4% компаний закрывают вакансии меньше чем за неделю

Многие работодатели испытывают трудности с наймом: четверть компаний ищут специалистов больше двух месяцев.

Процесс найма сотрудников остается сложной задачей для большинства работодателей. Русская Школа Управления (РШУ) провела исследование и выяснила, сколько времени работодатели тратят на закрытие вакансий, какие условия сейчас привлекают соискателей и каких специалистов компании планируют нанимать в 2025 году. Его итоги есть в распоряжении «Клерка».

Только 4% компаний способны закрывать вакансии меньше чем за неделю. У остальных на это уходит:

1-2 недели — 11%;

3-4 недели — 27%;

1-2 месяца — 33%;

более двух месяцев — 25%.

Это говорит о высокой конкуренции за кадры. Компаниям приходится прилагать больше усилий для привлечения сотрудников.

Сотрудники становятся все более требовательными по отношению к работодателям — 82% респондентов заявили, что ожидают от них более высокого уровня зарплаты. Кроме того, кандидаты стали проявлять повышенный интерес:

к удаленной работе и гибкому графику — 55%;

социальным гарантиям (ДМС, отпуск и др.) — 43%;

обучению и профессиональному развитию — 36%.

Только 6% работодателей не заметили изменений в ожиданиях сотрудников.

В 2025 году наиболее востребованными остаются сотрудники производственного сектора — их планируют нанимать 57% компаний.

На втором месте — специалисты по продажам и торговле (32%), а на третьем — ИТ-специалисты (20%). Также сохраняется потребность в административном персонале (19%), маркетологах (18%), управленцах (15%) и специалистах по логистике (12%).

Только 3% компаний не планируют найм новых сотрудников в этом году.

Конкуренция за специалистов вынуждает работодателей предлагать не только достойную зарплату, но и дополнительные бонусы. Для привлечения новых сотрудников:

57% компаний — делают ставку на нематериальную мотивацию: расширяют соцпакеты, предлагают обучение и корпоративные льготы.

38% — улучшают условия труда.

37% — инвестируют в развитие бренда работодателя, чтобы стать привлекательнее для соискателей.

35% — предлагают гибкий график работы или удаленный формат работы.

23% — повышают зарплаты.

15% — планируют увеличить бюджеты на рекрутинг.

«Рынок труда продолжает меняться: работодателям приходится дольше искать подходящих специалистов, а соискатели ожидают не только достойную зарплату, но и комфортные условия работы, гибкий график и социальные гарантии. Компании, которые игнорируют эти тенденции, рискуют потерять ценных специалистов. Те, кто делает ставку на нематериальную мотивацию и развитие корпоративной культуры, имеют больше шансов привлечь лучшие кадры», — подчеркнул эксперт в области управления персоналом Анастасия Боровская, директор РШУ.

В исследовании приняли участие 1 108 человек: представители компаний из разных отраслей бизнеса (собственники, руководители, рекрутеры, HR-специалисты). Опрос проводился во всех федеральных округах РФ.