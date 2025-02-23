Только 4% компаний закрывают вакансии меньше чем за неделю

Процесс найма сотрудников остается сложной задачей для большинства работодателей. Русская Школа Управления (РШУ) провела исследование и выяснила, сколько времени работодатели тратят на закрытие вакансий, какие условия сейчас привлекают соискателей и каких специалистов компании планируют нанимать в 2025 году. Его итоги есть в распоряжении «Клерка».
Только 4% компаний способны закрывать вакансии меньше чем за неделю. У остальных на это уходит:
1-2 недели — 11%;
3-4 недели — 27%;
1-2 месяца — 33%;
более двух месяцев — 25%.
Это говорит о высокой конкуренции за кадры. Компаниям приходится прилагать больше усилий для привлечения сотрудников.
Сотрудники становятся все более требовательными по отношению к работодателям — 82% респондентов заявили, что ожидают от них более высокого уровня зарплаты. Кроме того, кандидаты стали проявлять повышенный интерес:
к удаленной работе и гибкому графику — 55%;
социальным гарантиям (ДМС, отпуск и др.) — 43%;
обучению и профессиональному развитию — 36%.
Только 6% работодателей не заметили изменений в ожиданиях сотрудников.
В 2025 году наиболее востребованными остаются сотрудники производственного сектора — их планируют нанимать 57% компаний.
На втором месте — специалисты по продажам и торговле (32%), а на третьем — ИТ-специалисты (20%). Также сохраняется потребность в административном персонале (19%), маркетологах (18%), управленцах (15%) и специалистах по логистике (12%).
Только 3% компаний не планируют найм новых сотрудников в этом году.
Конкуренция за специалистов вынуждает работодателей предлагать не только достойную зарплату, но и дополнительные бонусы. Для привлечения новых сотрудников:
57% компаний — делают ставку на нематериальную мотивацию: расширяют соцпакеты, предлагают обучение и корпоративные льготы.
38% — улучшают условия труда.
37% — инвестируют в развитие бренда работодателя, чтобы стать привлекательнее для соискателей.
35% — предлагают гибкий график работы или удаленный формат работы.
23% — повышают зарплаты.
15% — планируют увеличить бюджеты на рекрутинг.
«Рынок труда продолжает меняться: работодателям приходится дольше искать подходящих специалистов, а соискатели ожидают не только достойную зарплату, но и комфортные условия работы, гибкий график и социальные гарантии. Компании, которые игнорируют эти тенденции, рискуют потерять ценных специалистов. Те, кто делает ставку на нематериальную мотивацию и развитие корпоративной культуры, имеют больше шансов привлечь лучшие кадры», — подчеркнул эксперт в области управления персоналом Анастасия Боровская, директор РШУ.
В исследовании приняли участие 1 108 человек: представители компаний из разных отраслей бизнеса (собственники, руководители, рекрутеры, HR-специалисты). Опрос проводился во всех федеральных округах РФ.
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