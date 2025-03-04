Семья не будет платить НДФЛ с продажи старой квартиры, если вовремя успеет рассчитаться с застройщиком за новую

Семьи с 2 и более детьми освобождены от НДФЛ с продажи жилья при любом сроке владения, если они улучшают свои жилищные условия.

Одно из условий – покупка нового жилья (дороже или больше прежнего) в том же году или до 30 апреля следующего года.

Если новое жилье приобретается по договору долевого участия, то до 30 апреля надо произвести полный расчет с застройщиком – внести деньги на счет эскроу.

Об этом сообщает Минфин в письме от 16.01.2025 № 03-04-05/2802.

Если семья успевает вовремя рассчитаться за будущую квартиру в новостройке, то она применяет льготу по НДФЛ при продаже своего старого жилья. Если не успевает, то с продажи жилья надо будет заплатить НДФЛ, если не прошел минимальный срок владения.

По каким договорам можно приобретать новое жилье, чтобы иметь налоговую льготу при продаже старого жилья, читайте тут.

Подробно все условия для освобождения от НДФЛ при продаже жилья семьей с детьми мы разбирали тут.