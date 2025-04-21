Как назначить директором работника, с которым заключен трудовой договор: разъяснение Роструда

В Роструде разъяснили, как оформить перевод работников на вышестоящую должность.

Если сотрудник работает на должности начальника управления по срочному договору, разрывать с ним контракт не нужно. Достаточно заключить дополнительное соглашение к трудовому договору. Срок действия договора можно изменить или оставить, но он не может превышать 5 лет (ч. 1 ст. 58 ТК).

Работника, который на бессрочном трудовом договоре, для перевода на должность, по которой заключают только срочные договоры, сначала придется уволить. Так как закон не предусматривает изменение срока трудового договора с бессрочного на срочный, указывает Роструд.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.