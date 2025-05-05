Роструд: работодатель не может без причины требовать у кандидата справку о вакцинации

Справка о вакцинации нужна для определенных работ, перечисленных в постановлении кабмина. В других случаях этот документ не требуется.

У Роструда спросили, правомерно ли работодатель требует у соискателя документ о вакцинации против кори — справку, сертификат или анализ на наличие/отсутствие антител к кори. Сфера деятельности компании-работодателя — разработка ПО, соискатель-иностранец претендует на должность разработчика.

Предоставление справки не требуется, ответили на сайте Онлайнинспекции.

Справка о вакцинации соискателя необходима для выполнения работ с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Они перечислены в перечне, утвержденном постановлением Правительства от 15 июля 1999 № 825. В других случаях предоставление справки не требуется.

Перечень документов, которые нужно предъявлять при заключении трудового договора, содержит ст. 65 ТК.

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