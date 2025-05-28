Новые блоги на «Клерке» в мае 2025 года: инвестиции, HR-технологии и снятие блокировки счетов

Каждый месяц на «Клерке» компании заводят свои блоги, в том числе чтобы повысить доверие и интерес аудитории к своему бизнесу.

Блог Коммерческая тайна — расскажет про все, что должен знать бизнес, чтобы выжить. Первая тема — блокировка счета по 115-ФЗ: за что наказывают и как снять ограничения.

Компания EmplDocs — начала вести свой блог об автоматизации при работе с кадрами, о проверках сотрудников и современных HR-технологиях.

OnFin — научит правильно инвестировать, даже самые небольшие суммы.

На каждый блог можно подписаться, а еще о каждой компании можно оставлять отзывы в рейтинге. В нашем рейтинге только честные отзывы и комментарии, которые никто не удаляет!