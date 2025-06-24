Беременную сотрудницу нельзя уволить за прогул. Но отпускать ее по личным делам работодатель не обязан

Роструд уточнил, какие права есть у работницы, которая ждет ребенка.

Беременную сотрудницу нельзя уволить за прогулы. Расторгнуть с ней трудовой договор по инициативе работодателя можно только если предприятие закрывается: ч. 1 ст. 261 ТК.

Но отпускать ее по делам работодатель не обязан, кроме случаев прохождения обязательного диспансерного обследования, уточняет Роструд.

При этом во время прохождения диспансерного обследования за такими сотрудницами сохраняется средний заработок на работе: ч. 3 ст. 254 ТК.