❌ Выплата зарплаты на несколько разных счетов работника законом не предусмотрена
На сайте Онлайнинспекции.рф спросили – может ли работодатель отказать работнику в перечислении 3% зарплаты на другие банковские реквизиты на имя работника. Эти реквизиты ранее не были согласованы, и сотрудник хочет, чтобы ему отправляли туда часть зарплаты на постоянной основе.
«Полагаем, выплата заработной платы на несколько разных счетов работника законом не предусмотрена», — ответил Роструд.
Ведомство напомнило, что, согласно ч. 3 ст. 136 ТК, зарплату переводят в банк, указанный в заявлении работника. Он может выбрать другой банк и письменно сообщить об этом работодателю не позднее чем за 15 календарных дней до дня зарплаты.
А перечисление зарплаты на разные счета ТК не предусматривает.
Комментарии10
Совсем обнаглели, на несколько карт хотят разделить! В личном кабинете, через СБП, на худой конец в банкомате - не судьба?! Прямо как бабки с квитанциями на почте!
Ну незнаю, у нас была ситуация, когда один из сотрудников написал заявление чтобы 25% его дохода отправляли бывшей жене. И никаких проблем у нас с этим не возникло, всё можно настроить и не париться.
Правда признаться было это ещё лет 10 назад.
А то что они тут пишут, что законом не предусмотрено такое, но ведь в жизни всякие бывают ситуации, а такая ситуация законом как я понимаю вовсе не запрещена...
если не предусмотрено, это значит не запрещено