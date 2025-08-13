❌ Выплата зарплаты на несколько разных счетов работника законом не предусмотрена

Работник может поменять банк, в который ему переводят зарплату. Но требование о перечислении денег в два разных банка работодатель выполнять не обязан.

На сайте Онлайнинспекции.рф спросили – может ли работодатель отказать работнику в перечислении 3% зарплаты на другие банковские реквизиты на имя работника. Эти реквизиты ранее не были согласованы, и сотрудник хочет, чтобы ему отправляли туда часть зарплаты на постоянной основе.

«Полагаем, выплата заработной платы на несколько разных счетов работника законом не предусмотрена», — ответил Роструд.

Ведомство напомнило, что, согласно ч. 3 ст. 136 ТК, зарплату переводят в банк, указанный в заявлении работника. Он может выбрать другой банк и письменно сообщить об этом работодателю не позднее чем за 15 календарных дней до дня зарплаты.

А перечисление зарплаты на разные счета ТК не предусматривает.

