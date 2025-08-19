Дата отказа от УСН должна соответствовать дате постановки на учет как самозанятого

Чтобы ИП на упрощенке перейти на НПД, нужно отправить уведомление о прекращении применения УСН и о постановке на учет в качестве самозанятого. Если будут нарушения – самозанятость аннулируют.

ИП на УСН могут перейти на спецрежим НПД, оставаясь в статусе ИП. Для этого нужно зарегистрироваться в качестве плательщика НПД, сообщает региональное УФНС.

Также в течение одного месяца со дня постановки на учет как самозанятого нужно отправить в налоговую уведомление о прекращении применения УСН — по форме КНД 1150024.

Уведомление об отказе от УСН можно подать через мобильное приложение «Мой налог».

Если уведомление будет направлено с нарушением срока или не направлено, постановка на учет в качестве налогоплательщика НПД будет аннулирована по решению налогового органа, предупреждают налоговики.

Датой прекращения УСН будет дата постановки на учет в качестве плательщика НПД.

Например:

ИП встал на учет как плательщик НПД 10 августа 2025. Именно эта дата должна быть указана в уведомлении о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась упрощенка, в графе «уведомляет о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН».

То есть дата прекращения применения УСН должна соответствовать дате постановки на учет в качестве плательщика НПД. Иначе постановка на учет как самозанятого будет тоже аннулирована.

Также на дату перехода на НПД должны соблюдаться условия:

нет деятельности, при которой НПД применять нельзя;

нет наемных работников по трудовым договорам;

не применяется ПСН.

