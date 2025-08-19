По заявлению работника нужно дать выписку из приказа, но касающуюся только его

Если сокращается несколько должностей, в приказе о сокращении могут быть данные по нескольким сотрудникам.

Роструд пояснил, должен ли работодатель выдать сокращаемому работнику по его заявлению заверенную копию приказа или выписку из него, если сокращается должность не только этого работника.

«Полагаем, что работодатель обязан выдать работнику выписку из приказа, касающуюся только его», — ответило ведомство.

Роструд ссылается на ч. 1 ст. 62 ТК: работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления выдать работнику копии документов, связанных с работой. Они должны быть заверены и предоставляются бесплатно.