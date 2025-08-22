🌺 Аллергику не дадут отпуск в сезон цветения только из-за аллергии

Есть категории лиц, имеющие право на отпуск в удобное для них время. Аллергики к таким не относятся.

Сотрудник с аллергией может требовать у работодателя ежегодный отпуск в сезон аллергии. Но только если он относится к той категории лиц, которые имеют право на использование отпуска в удобное для них время.

«Непосредственно аллергики к данным лицам не относятся», — указал Роструд.

Ведомство напомнило, что очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков: ч. 1 ст. 123 ТК.

График отпусков обязателен и для работодателя, и для работника (ч. 2 ст. 123 ТК).

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время: ч. 4 ст. 123 ТК.