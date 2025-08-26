Сервис «второй руки»: с 1 сентября 2025 контроль над банковскими операциями можно доверить родственнику

Россияне смогут дать другому человеку право подтверждать или отклонять денежные переводы. Помощник не сможет сам проводить операции.

С 1 сентября россияне получат еще один способ защиты себя и своих близких от мошенников. Контроль над банковскими операциями можно будет доверить родственнику или другу, сообщает Центробанк.

У этого человека будет право подтверждать или отклонять денежные переводы, если они покажутся ему подозрительными, но доступ к счету и право на самостоятельные операции он не получит.

Так хотят защищать от мошенников наиболее уязвимых граждан, в первую очередь пожилых людей. Также усилят родительский контроль за переводами подростков, которых часто вовлекают в схемы дропперства.

Что предусмотрено в сервисе:

на подтверждение или отклонение операции есть 12 часов ;

подключить сервис может только сам клиент ;

способ подключения услуги банки установят самостоятельно;

от услуги можно отказаться, банк будет обязан отключить ее в течение 24 часов. Период охлаждения снижает риск отключения сервиса «второй руки» под влиянием мошенников.

Сервис будет действовать для денежных переводов, в том числе по картам, на переводы через СБП и на снятие наличных.