С 1 сентября 2025 микрофинансовые организации будут проверять клиентов, чтобы избежать мошенников

МФО начнут сверять ФИО человека, который хочет взять займ, с ФИО владельца счета, на который поступят деньги.

Центробанк обязал микрофинансовые организации (МФР) с 1 сентября 2025 года проверять, действительно ли реквизиты для перечисления онлайн-займов принадлежат клиенту.

Это сделано, чтобы распознать мошенников, которые оформляют договоры займа на имя ничего не подозревающих россиян. Обычно при таких операциях для получения денег указан счет, который не принадлежит самому клиенту МФО.

«Теперь МФО будут обязаны сверить имя, отчество (при наличии) и фамилию (или первую букву фамилии) человека, который хочет взять заем, и владельца счета или карты, на которые поступят деньги. Для этого они будут запрашивать в банке информацию о владельце счета или карты», — сказано на сайте ЦБ.

Заемщик может сам предоставить МФО справку из ФНС об открытых им счетах и картах. Это ускорит процесс оформления микрозайма.