🧾 Общепит должен формировать кассовый чек до момента расчета. Но есть три исключения
Налоговая напомнила правила выдачи кассовых чеков для предприятий общепита. Бумажный чек необходимо выдать клиенту после того, как он согласился оплатить счет, но до момента оплаты. В этом случае кассовый чек подтверждает предстоящий прием денег услуги общепита (п. 5.11 ст. 1.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).
Чек выдают до момента расчета и при использовании автоматического устройства для расчетов.
«Раньше официант мог принести клиенту счет (пречек – предварительный счет на оплату заказа) после оказанной услуги, принять оплату и лишь после этого сформировать чек. Теперь вместо счета необходимо сразу формировать чек и только затем получать оплату», — поясняет УФНС.
Если кассовый чек не выдали до момента расчета – это квалифицируется как неприменение ККТ, и за такое нарушение оштрафуют по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ:
для должностных лиц – от ¼ до ½ суммы расчета, но не менее 10 тыс. рублей;
для компаний от ¾ до одного размера суммы расчета, но не менее 30 тыс. рублей.
Если в составе реквизитов кассового чека есть чаевые, их отражают как отдельный предмет расчета (тег 1059). Если момент расчета по заказу не совпадает с моментом перечисления чаевых – нужно оформить отдельный кассовый чек с соответствующим предметом расчета и полной суммой перечисления.
Если в выданном чеке ошибка (лишнее блюдо, не учтена скидка и т.д.) или клиент изменил способ оплаты уже после получения чека, но до оплаты по нему, нужно провести коррекцию расчета.
Но остались случаи, когда общепит выдает чек после фактической оплаты:
банкеты, оплаченные через сайт;
доставка еды, оплаченная онлайн на сайте или через мобильное приложение;
доставка сторонними курьерами (например, агрегаторами по доставке товаров).
Также доступен новый способ отправки электронного чека клиенту – через сервис ФНС «Мои чеки онлайн». Для этого продавец с согласия покупателя добавляет в чек его номер телефона либо адрес электронной почты. Чек автоматически попадает в сервис налоговой и будет всегда доступен для покупателя по указанному телефону или электронке.
