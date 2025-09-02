🧾 Общепит должен формировать кассовый чек до момента расчета. Но есть три исключения

Сейчас официанты вместо счета приносят посетителям кассовый чек. Но это правило не действует для банкетов, оплаченного через сайт и оплаченной доставки.

Налоговая напомнила правила выдачи кассовых чеков для предприятий общепита. Бумажный чек необходимо выдать клиенту после того, как он согласился оплатить счет, но до момента оплаты. В этом случае кассовый чек подтверждает предстоящий прием денег услуги общепита (п. 5.11 ст. 1.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

Чек выдают до момента расчета и при использовании автоматического устройства для расчетов.

«Раньше официант мог принести клиенту счет (пречек – предварительный счет на оплату заказа) после оказанной услуги, принять оплату и лишь после этого сформировать чек. Теперь вместо счета необходимо сразу формировать чек и только затем получать оплату», — поясняет УФНС.

Если кассовый чек не выдали до момента расчета – это квалифицируется как неприменение ККТ, и за такое нарушение оштрафуют по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ:

для должностных лиц – от ¼ до ½ суммы расчета, но не менее 10 тыс. рублей;

для компаний от ¾ до одного размера суммы расчета, но не менее 30 тыс. рублей.

Если в составе реквизитов кассового чека есть чаевые, их отражают как отдельный предмет расчета (тег 1059). Если момент расчета по заказу не совпадает с моментом перечисления чаевых – нужно оформить отдельный кассовый чек с соответствующим предметом расчета и полной суммой перечисления.

Если в выданном чеке ошибка (лишнее блюдо, не учтена скидка и т.д.) или клиент изменил способ оплаты уже после получения чека, но до оплаты по нему, нужно провести коррекцию расчета.

Но остались случаи, когда общепит выдает чек после фактической оплаты: банкеты, оплаченные через сайт;

доставка еды, оплаченная онлайн на сайте или через мобильное приложение;

доставка сторонними курьерами (например, агрегаторами по доставке товаров).

Также доступен новый способ отправки электронного чека клиенту – через сервис ФНС «Мои чеки онлайн». Для этого продавец с согласия покупателя добавляет в чек его номер телефона либо адрес электронной почты. Чек автоматически попадает в сервис налоговой и будет всегда доступен для покупателя по указанному телефону или электронке.