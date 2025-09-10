Роструд: должен ли работодатель платить премию, если сотрудник отработал меньше месяца и уволился

Начислять ли премию, если работник не отработал полный месяц, зависит от порядка, установленного в компании.

Роструд спросили — можно ли не начислять премию работнику, если он увольняется, не отработав полный календарный месяц.

«Можно, если такой порядок начисления и выплаты премии будет установлен трудовым договором, коллективным договором, соглашением и/или локальным нормативным актом работодателя», — ответил Роструд.

Ведомство напомнило, что согласно ч. 1 ст. 135 ТК, зарплата устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда.

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов, доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством.

В свою очередь, согласно ч. 2 ст. 22 ТК, работодатель обязан:

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам зарплату в сроки, установленные в соответствии с ТК, коллдоговором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.

Кстати, по мнению Роструда, в компании может быть одновременно несколько систем премирования.

Научим рассчитывать зарплату, премии и отпускные на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Вы узнаете, как вести налоговый учет, составлять отчетность, вести учет мигрантов и оформлять согласия на сбор персданных с 1 сентября 2025 года.

Цена со скидкой 72%: 8 900 рублей вместо 31 700 рублей. Осталось 3 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.