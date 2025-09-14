Ищущие работу программисты не успевают за требованиями работодателей: мало кто разбирается в 1С

С января по август 2025 года российские работодатели открыли более 88 тысяч вакансий для программистов и разработчиков.

Почти половина вакансий в Москве (47%), далее в десятке регионов с высоким спросом на программистов Санкт-Петербург (13%), Свердловская область, Татарстан, Новосибирская область (по 3%), Краснодарский край, Нижегородская, Ростовская, Московская и Самарская области (по 2%).

Согласно исследованию hh.ru, результаты которого в распоряжении «Клерка», профессия программиста уже несколько лет подряд не входит в список дефицитных: на сентябрь 2025 на одну вакансию приходится 14 активных резюме кандидатов. Это почти в два раза превосходит верхний уровень комфортной конкуренции за работу (7,9 резюме на вакансию).

ИТ-эксперты отмечают, что конкуренция за работу в сфере информационных технологий различается от уровня компетенций и опыта кандидатов. Так, ИТ-соискателей уровня senior по-прежнему не хватает (3,0 резюме на вакансию). При этом среди специалистов уровня middle конкуренция резко возрастает (14,7 резюме на вакансию), а среди «джунов» она максимальная – 18,6 резюме на вакансию.

Максимальный перебор программистов сложился в 2025 году в ХМАО — Югра (40 резюме на вакансию), Ставропольском крае (38,1), Оренбургской области (28,9) и Ульяновской области (28,1).

А в регионах с высоким спросом на разработчиков, ситуация гораздо спокойнее: в Москве — 10,3 резюме на вакансию, Санкт-Петербурге — 13,3, Свердловской области — 11,5, Новосибирской области — 12,4.

В тройке самых нужных компетенций для программистов в 2025 году оказалось 1С программирование (по частоте упоминаний в вакансиях), при этом данный навык отсутствует в топе упоминаний в резюме. То же касается PHP, TypeScript, 1С:Предприятие 8, React – их нет среди наиболее популярных в резюме соискателей-программистов.