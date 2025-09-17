При переводе сотрудника работодатель не обязан сохранять размер зарплаты

При переводе работника на другую должность по его согласию у работодателя нет обязанности сохранять тот оклад, который был на предыдущей должности.

Но такое право у него есть, пояснил Роструд, отвечая на вопрос пользователя. То есть работник имеет право договориться с работодателем о размере оклада.

Ведомство напомнило, что, согласно ст. 72 ТК, изменение условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон в письменной форме.

