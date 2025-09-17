Вкладчики Таврического Банка получили 50% страхового возмещения

Свыше 26 тысяч клиентов Таврического Банка уже получили страховые компенсации в размере 29 млрд рублей. Это половина страховой ответственности по банку.

Больше 26 тыс. вкладчиков Таврического Банка обратились в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за стразовым возмещением. Они получили свыше 29 млрд рублей или 50% от общей сумму страховой ответственности АСВ по банку.

Клиенты начали получать выплаты с 10 сентября 2025 года.

«При этом свыше 19 тыс. вкладчиков подали заявление на страховое возмещение дистанционно — через сайт АСВ и портал Госуслуги. Им выплачено более 21,9 млрд рублей», — сказано в телеграм-канале АСВ.

Банком-агентом выплат стал ПАО «Банк Уралсиб». С 12 сентября 2025 года в него обратились 6,6 тыс. вкладчиков, которые получили компенсацию на сумму 7,8 млрд рублей.

3 сентября 2025 года Центробанк решил отозвать лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Таврический Банк.

Недавно мы писали, что вкладчики Таврического Банка установили рекорд по сумме страхового возмещения. В первый же день за страховым возмещением пришли 6 тысяч вкладчиков, они получили 6,8 млрд рублей.