За серые зарплаты предлагают ввести уголовную ответственность

Губернатор Кировской области поручил депутатам заксобрания подготовить законопроект для внесения в Госдуму.

За выплату зарплаты «в конверте» предлагается ввести уголовную ответственность. С такой инициативой выступил глава Кировской области Александр Соколов.

Он поручил депутатам заксобрания разработать соответствующий законопроект и внести в Госдуму, пишут «Ведомости».

Он считает такие зарплаты «воровством из карманов» учителей, врачей, соцработников, из ремонта и строительства школ, больниц, программ благоустройства. Также он предлагает бороться с прочими трудовыми махинациями, благодаря которым люди и бизнес уклоняются от налогов.

