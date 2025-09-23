Если работник в отпуске заболел – отпуск продлят, а если ребенок – то нет

Работник, который заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, оформляет больничный и сообщает об этом работодателю.

«Отпуск продлевается или переносится на то количество дней болезни, которые совпали с ежегодным оплачиваемым отпуском», — уточнил Роструд.

Это определено ст. 124 ТК.

Но если во время отпуска сотрудника заболел член его семьи и оформили больничный по уходу за больным родственником – то отпуск не переносится и не продлевается.

Но такая возможность может быть прописана в ЛНА конкретной компании, добавило ведомство.