Мишустин: МРОТ с 2026 года увеличится более чем на 20%

МРОТ в 2026 году будет 27 093 рубля, ВВП вырастет на 1,3%, а бюджетные расходы увеличатся до 44,8 трлн рублей.

В 2026 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет более чем на 20%. Он составит 27 093 рубля.

Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Также он добавил, что доходы бюджета на 2026 год составят 40,283 трлн рублей, а расходы увеличатся до 44,8 трлн. В приоритете — траты на поддержку населения и оборону страны.

Кроме того, власти ожидают снижения годовой инфляции до 4% и роста ВВП на 1,3%, а за три года — на 7%.

Сейчас кабмин заканчивает подготовку проекта бюджета на 2026, 2027 и 2028 годы.