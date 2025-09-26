Новые ИТ-проекты по замещению иностранного софта смогут получить гранты

Разработчики могут получить грант, который покроет до 50% стоимости проекта. Заявки принимают до 26 октября 2025 года.

С 25 сентября 2025 года Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) запустил новую волну отбора особо значимых IT-проектов (ОЗП), которые направлены на замещение зарубежного программного обеспечения.

Компании могут получить государственный грант до 50% от стоимости проектов. Заказчик софта или консорциум получат от 100 млн до 2 млрд рублей. Заявки принимают до 26 октября 2025 года. Об этом сказано на сайте Минцифры.

Всего в 2025 году на гранты направили 8,3 млрд рублей. Подать заявку можно на сайте.

Чтобы получить статус ОЗП:

проект должен соответствовать приоритетным направлениям;

на рынке не должно быть уже зрелых отечественных аналогов;

софт должен обладать экспортным потенциалом;

срок реализации — до 4 лет.

Также заказчик и разработчик не должны быть аффилированными лицами.

Исключительные права останутся у разработчика, а финансирование должно окупаться.

