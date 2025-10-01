Что бухгалтеры спрашивают в Клерк.Консультаций на этой неделе

Эксперты Клерк.Консультаций объясняют, как избежать задвоений и оформить дивиденды без ошибок, как обменять земельные участки, а также совмещать зарплату и дивиденды в 6-НДФЛ.

Многие бухгалтеры сталкиваются с ситуаций, когда учредитель, одновременно акционер и сотрудник, зарплата через ЗУП, дивиденды через 1С, а в оборотке вдруг оказался «лишний» НДФЛ.

Как правильно сделать, разъяснил эксперт Клерк.Консультаций:

В 1С не нужно создавать документ «Начисление дивидендов».

Вместо него оформляется ручная операция только с проводкой начисления дивидендов.

Удержание налога подтянется из ЗУП при отражении зарплаты.

Выплату дивидендов в 1С оформляем как «Прочее списание», а не «Перечисление дивидендов». Так система не будет требовать ссылку на документ-основание.

Еще одна ситуация из Клерк.Консультаций. Два физлица обменялись участками 500 и 1000 м² без доплаты, участки в собственности менее трех лет. Специалист рассказал, как рассчитать и заплатить НДФЛ?

Часто недопонимание возникает, когда нужно считать НДФЛ с дивидендов и с зарплаты: вместе или отдельно? Например, сотрудник получил зарплату и дивиденды на 6,8 млн. В 6-НДФЛ базы разделили и применили 13%. Налоговая сложила доходы, начислила повышенный НДФЛ с суммы свыше 5 млн. Эксперт разъяснил, нужно ли объединять базы.

