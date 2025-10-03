В каких сферах в третьем квартале 2025 были самые высокие зарплаты

Больше всего выросли зарплаты в сфере IT, рекламе и СМИ, а также в финансах.

Самые большие зарплаты за третий квартал 2025 года предлагали в сферах транспорта и логистики (96,6 тыс. рублей), строительства и недвижимости (94,4 тыс.) и производства и агропрома (91,6 тыс.).

Такие данные получили сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор».

Также в топ-5 вошли предложения работы для студентов (85,2 тыс. рублей) и маркетинг (83,3 тыс.).

Лидером по росту зарплатного предложения в третьем квартале 2025 относительно этого же периода 2024 года стала сфера IT: показатель вырос на 29,1%.

Также выросли зарплаты в маркетинге, рекламе и СМИ (на 26,6% год к году). На третьем месте – сфера финансов и страхования (рост на 14,3%).

«Зарплатная гонка, которую мы наблюдали последние 2 года, начала существенное замедление», — считает замгендиректора «Работы.ру», операционный директор «СберПодбора» Александр Ветерков.

У бизнеса становится меньше возможностей для дальнейшего финансового стимулирования работников прежними темпами, уточнил он.

