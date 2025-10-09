Роструд спросили про отмену удаленной работы в одностороннем порядке

Работодатель вправе вызывать дистанционного работника в офис, если это оговорено в документах.

В трудовом договоре могут быть пункты:

Работник 100% рабочего времени в месяц выполняет трудовую функцию вне нахождения работодателя (дистанционно) с возможностью посещения офиса при этом.

Работодатель имеет право вызвать работника для исполнения трудовых обязанностей на стационарном рабочем месте.

На практике, не меняя трудовой договор, работодатель может пользоваться противоречием этих положений и требовать постоянного нахождения удаленщика на своей территории, фактически отменяя удаленный режим работы.

Насколько это законно и какие последствия для работодателя, если работник подаст жалобу?

Онлайнинспекция.рф при Роструде ответила, что работодатель вправе вызывать дистанционного работника в офис, если вызов в офис предусмотрен:

коллективным договором;

локальным нормативным актом работодателя;

трудовым договором или допсоглашением к нему.

Пожаловаться можно в государственную инспекцию труда (ГИТ), комиссию по трудовым спорам (при ее наличии в организации), прокуратуру, а также в суд.

Если установят нарушение работодателем трудового законодательства, он должен будет устранить его + могут привлечь к административной ответственности.