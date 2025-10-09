Роструд спросили про отмену удаленной работы в одностороннем порядке
В трудовом договоре могут быть пункты:
Работник 100% рабочего времени в месяц выполняет трудовую функцию вне нахождения работодателя (дистанционно) с возможностью посещения офиса при этом.
Работодатель имеет право вызвать работника для исполнения трудовых обязанностей на стационарном рабочем месте.
На практике, не меняя трудовой договор, работодатель может пользоваться противоречием этих положений и требовать постоянного нахождения удаленщика на своей территории, фактически отменяя удаленный режим работы.
Насколько это законно и какие последствия для работодателя, если работник подаст жалобу?
Онлайнинспекция.рф при Роструде ответила, что работодатель вправе вызывать дистанционного работника в офис, если вызов в офис предусмотрен:
коллективным договором;
локальным нормативным актом работодателя;
трудовым договором или допсоглашением к нему.
Пожаловаться можно в государственную инспекцию труда (ГИТ), комиссию по трудовым спорам (при ее наличии в организации), прокуратуру, а также в суд.
Если установят нарушение работодателем трудового законодательства, он должен будет устранить его + могут привлечь к административной ответственности.
