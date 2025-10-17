Минфин: как облагаются НДС неотделимые улучшения арендованного имущества

Передача арендодателю работ по неотделимому улучшению имущества облагается НДС, а принятый к вычету НДС не восстанавливают.

В письме от 05.06.2025 № 03-07-11/55506 Минфин разъяснил, как облагается НДС передача неотделимых улучшений арендованного имущества.

Арендатор может провести неотделимые улучшения арендованного недвижимого имущества.

Реализация имущества, то есть передача права собственности на имущество на возмездной или безвозмездной основе, будет объектом НДС (п. 1 ст. 39 НК).

То есть передача арендатором арендодателю результатов работ по улучшению арендованного имущества будет облагаться НДС.

При этом принятый к вычету при выполнении этих улучшений НДС арендатор не восстанавливает: подп. 1 п. 2 ст.171 НК.

