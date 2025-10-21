Минстрой планирует перевести всю Россию на электронные платежки ЖКУ

Электронные платежки за ЖКУ будут приходить через системы ГИС ЖКХ и Госуслуги. Появление информации на ресурсах будет приравнено к получению платежного документа.

Власти собираются массово перевести собственников жилья на оплату коммунальных услуг в цифровом формате с помощью системы ГИС ЖКХ и портала Госуслуги.

Минстрой хочет, чтобы россияне получали платежки в электронном виде, причем появление информации в информационных системах будет приравнено к доставке платежных документов на бумажных носителях. Об этом пишут «Известия».

Информацию об оплате коммунальных услуг разместят на Госуслугах только если потребитель прошел регистрацию в ЕСИА и согласился на то, чтобы ему присылали платежки.

«В настоящее время законопроект находится на этапе общественных обсуждений. Его окончательная редакция будет сформирована по результатам прохождения регламентных процедур», — сказали в Минстрое.

Ожидается, что изменения помогут сэкономить средства на работу с бумагой, на печать платежек и их доставку. Кроме того, повысится безопасность населения: по скопившимся платежкам мошенники не смогут понять, что хозяина нет дома. Единственная сложность — научить пенсионеров пользоваться электронными сервисами.

В Москве сотрудники коммунальных служб ходят по квартирам и рассказывают, как устроена система «Электронный дом». Если управляющая компания заинтересована в переходе на электронные платежки, она будет вкладывать средства в разъяснительную работу.

«Пожилые люди все равно ждут бумажку, и чтобы потом она где-нибудь лежала как доказательство оплаты», — исполнительный директор ассоциации «ЖКХ-контроль города Москвы» Вера Москвина.

Директор Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Татьяна Гоцуленко считает, что нельзя лишать людей возможности получать платежки традиционным способом — в бумажном виде. Однако их может стать значительно меньше.