Минстрой планирует перевести всю Россию на электронные платежки ЖКУ
Власти собираются массово перевести собственников жилья на оплату коммунальных услуг в цифровом формате с помощью системы ГИС ЖКХ и портала Госуслуги.
Минстрой хочет, чтобы россияне получали платежки в электронном виде, причем появление информации в информационных системах будет приравнено к доставке платежных документов на бумажных носителях. Об этом пишут «Известия».
Информацию об оплате коммунальных услуг разместят на Госуслугах только если потребитель прошел регистрацию в ЕСИА и согласился на то, чтобы ему присылали платежки.
«В настоящее время законопроект находится на этапе общественных обсуждений. Его окончательная редакция будет сформирована по результатам прохождения регламентных процедур», — сказали в Минстрое.
Ожидается, что изменения помогут сэкономить средства на работу с бумагой, на печать платежек и их доставку. Кроме того, повысится безопасность населения: по скопившимся платежкам мошенники не смогут понять, что хозяина нет дома. Единственная сложность — научить пенсионеров пользоваться электронными сервисами.
В Москве сотрудники коммунальных служб ходят по квартирам и рассказывают, как устроена система «Электронный дом». Если управляющая компания заинтересована в переходе на электронные платежки, она будет вкладывать средства в разъяснительную работу.
«Пожилые люди все равно ждут бумажку, и чтобы потом она где-нибудь лежала как доказательство оплаты», — исполнительный директор ассоциации «ЖКХ-контроль города Москвы» Вера Москвина.
Директор Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Татьяна Гоцуленко считает, что нельзя лишать людей возможности получать платежки традиционным способом — в бумажном виде. Однако их может стать значительно меньше.
Комментарии8
Что там с налоговыми уведомлениями? Все их в госуслугах уже получили? Вот так же и с квитанциями ЖКХ будет
Уважаемые господа строители мин (Минстрой так ведь расшифровывается?)!Вот когда научите всех до единого, вот тогда и внедряйте. А еще не забудьте обеспечить их компьютерами или, на худой конец, смартфонами. Да, и главное - эти компьютеры-смартфоны-ноутбуки обязательно должны быть отечественного производства!
особенно актуально при отсутствии мобильного интернета